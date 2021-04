Corona-"Notbremse" bleibt in NRW länger angezogen

Bislang konnte eine Kommune in NRW die Corona-"Notbremse" aufheben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) drei Tage lang unter 100 lag. Dann durften Geschäfte zum Beispiel wieder Kunden mit Termin empfangen. Die Landesregierung verschärft nun aber die Regeln. Künftig braucht es sieben Tage mit einer Inzidenz von weniger als 100 sowie eine " stabile Tendenz ". Das hat das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitgeteilt. Die entsprechende Verordnung sei bereits geändert worden.

Kommunen müssen noch warten

Die Verschärfung hat ganz konkrete Auswirkungen in den Kommunen. So liegen die Kreise Olpe, Wesel und der Rhein-Sieg-Kreis seit drei Tagen unter der Marke von 100. Eigentlich hätten sie nun wieder mehr öffnen können. Das Gesundheitsministerium weist aber ausdrücklich darauf hin, dass sie nun die "Notbremse" behalten müssen.