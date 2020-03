Corona: "Politik verlangt Menschen brutal viel ab"

Unterstützung für "Kritische Infrastruktur"

Die Landesregierung hat zehn Personenkreise definiert, die in einer " kritischen Infrastruktur" arbeiten und somit unentbehrlich seien. Für deren Kinder müssten sämtliche Schulen und Kitas verpflichtend Betreuung anbieten - und zwar in denselben Gruppenverbänden wie sonst auch. Eine Vermischung würde zu neuen sozialen Kontaktgruppen führen und die Infektionsketten unnötig vermehren, so Stamp.

Zur " kritischen Infrastruktur " gehören Sektoren wie Gas, Elektrizität und Wasser, Gesundheit, Finanzwesen, Verkehr und Medien, staatliche Verwaltung und Schulen. Ob die Kassiererin an der Supermarktkasse auch dazu gehöre, müsse man jetzt " genau schauen ", sagte Schulministerin Gebauer.

" Es wird in dieser Krise für alle finanzielle Einschränkungen geben ", so Gebauer. Jeder müsse sich darauf einstellen, " dass sein Leben so, wie in den vergangenen Wochen, wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht weiter gehen wird" .

