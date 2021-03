Laschets Koalitionspartner wehrt sich gegen Merkel-Kritik

Zum Streit um die richtigen Corona-Maßnahmen kommt auch noch die Debatte um die Kanzlerkandidatur der Union hinzu. Nach Ostern wollen Laschet und CSU-Chef Markus Söder dazu eine Entscheidung verkünden. CDU/CSU befinden sich - wohl auch wegen der Maskenaffäre - im Umfrage-Sinkflug.

CDU-Politiker mit Spitze gegen Söder

Der CDU-Europaabgeordnete aus NRW, Dennis Radtke, ist für Laschet als Kanzlerkandidat. Er habe Merkels Aussage bei Anne Will auch nicht als Frontalangriff auf Laschet verstanden. "Frau Merkel ist erkennbar und zurecht genervt von der fehlenden Kohärenz in der Corona-Politik, zu der natürlich jede Abweichung ihren Beitrag leistet." Der vermeintliche Musterschüler Söder, so Radtke, plante letzte Woche noch Lockerungen für den Einzelhandel. "Das dürfte wohl kaum in Sinne der Kanzlerin sein."

Stand: 29.03.2021, 11:00