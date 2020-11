Schulstart schon ab ab 7 Uhr, keine Klassenfahrten bis Ostern

Für Berufsschüler könnte der Wecker künftig deutlich früher klingeln. Denn die Schulen in NRW können den Unterricht nun zwischen 7 und 9 Uhr beginnen lassen. Das teilte Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) am Montag mit. Bislang galt hier ein Zeitraum von 07:30 bis 08:30 Uhr. Der frühe Unterrichtsbeginn eigne sich besonders für älterer Schüler, so Gebauer.

Gestaffelter Unterrichtsbeginn an vielen Schulen

Derzeit machen mindestens 869 Schulen in NRW von einem flexiblen Unterrichtsbeginn Gebrauch, 720 von ihnen wegen der aktuellen Corona-Pandemie. Weitere 737 Schulen hätten aktuell entsprechende Überlegungen angemeldet. Das geht aus einer Abfrage des Schulministeriums hervor, an der sich laut Schulministerium rund 4.600 Schulen beteiligten.

Lage an Schulen etwas gebessert

Dabei hat sich die Corona-Lage an den Schulen in NRW in der vergangenen Woche etwas gebessert: Insgesamt 64.025 Schülerinnen und Schüler befanden sich zum Stichtag 25.11. in Quarantäne, in 4.884 Fällen wurde eine Corona-Infektion festgestellt. Bei den Lehrern gab es 695 bestätigte Corona-Fälle. Damit erhöhte sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen können, leicht von 95,4 auf 95,9 Prozent.

Keine Schulfahrten bis Ostern

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die an Klassenfahrten teilnehmen können, liegt hingegen bei null. Bis zum Beginn der Osterferien 2021 dürfen keine Schulfahrten mehr stattfinden, betonte Schulministerin Gebauer. Bereits geplante Fahrten müssten abgesagt werden. Davon ausgenommen seien nur außerschulische Angebote wie etwa eintägige Exkursionen.