Was NRW jetzt in der Corona-Krise unternimmt

Der Vorlesungsbeginn wird auf den 20. April 2020 verschoben. An den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften wäre der Betrieb regulär am 23. März 2020 gestartet, an den Universitäten und Kunst- und Musikhochschulen am 6. April 2020. Spätestens Anfang April will das Wissenschafts-Ministerium die Lage neu bewerten.

Stand: 13.03.2020, 16:59