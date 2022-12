Ende der Pandemie: Corona-Maßnahmen in NRW vor dem Ende?

Die jüngsten Einschätzungen des Virologen Christian Drosten zu einem Auslaufen der Corona-Pandemie haben eine Debatte über das Ende der Schutzmaßnahmen in Deutschland ausgelöst. Auch in NRW sind noch eine Reihe von Vorschriften in Kraft - beispielsweise die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs.