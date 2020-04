Das Land NRW zeigte Interesse - schließlich werden die Masken überall dringend gebraucht. Es wurde der Kauf von zehn Millionen Masken zum Preis von fast 15 Millionen Euro vereinbart. Das Land überwies die Summe an die beiden Vertriebsfirmen. Die wiederum leistete den vermeintlichen Lieferanten eine Anzahlung in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Bis dahin schien noch alles in Ordnung zu sein und das Land freute sich.

Transport mit Polizeieskorte geplant

Die Lieferung sollte über mehrere Zwischenhändler in den Niederlanden erfolgen. Für die Abholung nach NRW standen 52 Lieferfahrzeuge bereit. Sie sollten ab der deutschen Grenze sogar von der Polizei eskortiert werden. Doch so weit kam es nicht. Die Lieferung blieb aus.