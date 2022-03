Der Corona-Übergangsplan für NRW: Maskenpflicht an Schulen bis April

Minister Stamp verteidigte die Lockerungen grundsätzlich: Die einschneidenden Maßnahmen bisher hätten das Ziel gehabt, die Krankenhäuser vor Überlastung zu schützen. Diese Gefahr sei jetzt nicht mehr gegeben. Künftig würden Entscheidungen zum weiteren Vorgehen in der Pandemie wieder " in den gewählten Parlamenten " getroffen, sagte Stamp, und das sei " auch gut so ".

Stamp ist da nicht ganz auf dem selben Kurs wie sein Koalitionspartner und Chef in der Landesregierung, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Der hatte am Donnerstag nach der Ministerpräsidentenkonferenz - auf der es offenbar viel Unmut gab - seine Unzufriedenheit deutlich gemacht: " Rechtlich unsicher und praktisch nicht umsetzbar" sei das geplante neue Gesetz, " das exakte Gegenteil" von dem, was die Länder bräuchten, um schnell auf dramatische Corona-Entwicklungen reagieren zu können.

Differenzen zwischen Koalitionspartnern "ganz normal"

Wüst hatte schon zuvor dafür plädiert, Vorsicht bei den Lockerungen walten zu lassen - anders, als sein Vize Stamp. Solche Differenzen seien " in einer Demokratie ja ganz normal ", versuchte Stamp den Zwist zwischen den Koalitionspartnern in NRW herunterzuspielen. Im Radiointerview gab er sich optimistisch, dass die sogenannte Hotspot-Regelung gar nicht zum Zuge kommen werde.