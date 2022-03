Kommt nun das Ende der Maskenpflicht?

Über welche Lockerungen wird derzeit diskutiert?

Der Bundestag befasst sich am Mittwoch mit dem von der Ampelkoalition eingebrachten Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Damit sollen - und müssen - mögliche Schutzvorkehrungen der Länder gegen die Corona-Pandemie auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt werden. Die Zeit drängt: Die bisherige Rechtsgrundlage läuft am 19. März aus. Das Gesetz muss noch in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden, um noch rechtzeitig am 20. März in Kraft treten zu können.