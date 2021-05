Die Absurditäten des NRW-Lockerungsplans

Warum der plötzliche Sinneswandel der Regierung? "Weil wir schlicht und ergreifend jetzt die dritte Welle gebrochen haben", sagt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ). Es gebe auch keine Eile, sondern die Inzidenzen gäben das her. Außerdem bestehe ja weiter die Maskenpflicht beispielsweise beim Einkaufen.

Inzidenz-Zahlensalat statt verschiedene Kriterien

Ausdrücklich verteidigte Laumann, dass sich der Öffnungsplan an Inzidenzwerten orientiert. Politiker der schwarz-gelben Landesregierung - unter anderem Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) - hatten mehrfach erklärt, dass man die Inzidenzzahlen nicht zum alleinigen Kriterium für Ge- und Verbote machen solle. "Wir können unser Leben nicht nur an Inzidenzahlen abmessen" , so Laschet im Februar.

Kleine Inzidenzunterschiede können entscheiden, wie voll ein Kinosaal sein darf

Nun aber schafft die Landesregierung selbst ein neues, recht komplexes Öffnungs-Konstrukt aus Basis von Inzidenzstufen von unter 35, 35 bis 50 und 50 bis 100. Kleine Untschiede bei Wochen-Inzidenzen können zum Beispiel für Kino-Besitzer einen massiven wirtschaftlichen Unterschied machen, ob sie 250, 500 oder 1000 Karten pro Saal verkaufen dürfen.

Grüne "irritiert" und fordern Klarstellungen

Von "Unstimmigkeiten" spricht Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer, wobei sie grundsätzlich einen Stufenplan richtig findet. Es werde zu viel und zu schnell gelockert - besonders kritisierte sie, dass Einkaufen im gesamten Handel wieder ohne Test möglich sei. "Ich halte das für zu risikoreich."

Die Grünen-Politikerin zeigte sich "irritiert" , dass die Landesregierung für Schützenfeste bereits den 1. September als Starttermin festgelegt habe. "Da sind wir noch nicht" , betonte sie. Die Regeln zu privaten Partys seien "unklar" .

Wo zählen Geimpfte mit und wo nicht?

Schon zu Beginn der Pandemie hatte der schnelle Re-Start der Fußball-Bundesliga für kontroverse Debatten gesorgt. Auch im neuen NRW-Plan sind wieder diskutable Sport-Regelungen drin. Unterhalb einer 35er-Inzidenz dürfen Fußballstadien mit "höchstens einem Drittel der regulären Zuschauerkapazität" gefüllt sein.

Zugleich teilt das Land mit: "Soweit für Zusammenkünfte und Veranstaltungen eine Höchstzahl zulässiger Personen oder Haushalte festgesetzt ist, werden immunisierte Personen nicht eingerechnet." Heißt das, dass Geimpfte bei den Fans in Fußballstadien nicht mitzählen? Offenbar nein, Geimpfte werden nicht mitgerechnet, wenn es um private Treffen geht, laut Verordnung bei Kapazitätsgrenzen im Handel oder bei Veranstaltungen aber sehr wohl.

Es bleibt also kompliziert im Lockerungsland NRW.

Video starten, abbrechen mit Escape Neue Corona-Schutzverordnung in drei Stufen. WDR aktuell. . Verfügbar bis 03.06.2021. WDR. Von Felix Mannheim.

Stand: 27.05.2021, 15:50