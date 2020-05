Welche großen Corona-Lockerungen sind in Sicht?

Amateursportler können hoffen

Auch für den Sport zeichnen sich weitere Lockerungen ab. So ist geplant, dass ab Samstag wieder Sportarten mit Körperkontakt und in geschlossenen Räumen erlaubt sind. Auch Thermen, Schwimmbäder, Spaßbäder und Wellness-Einrichtungen sollen aufmachen dürfen. Und was für Profisportler gilt, soll auch wieder für den Kinder-, Jugend- und Amateurbereich möglich sein: sportliche Wettbewerbe.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Lockerungs-Willkür. Westpol . . UT . DGS . Verfügbar bis 24.05.2021. WDR.

Für die Wirtschaft gibt es ebenfalls noch einmal Lockerungen. Fachmessen und Fachkongresse sollen ab Samstag stattfinden können – mit Schutzkonzepten und festgelegten Teilnehmerzahlen.

Als NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) all diese Schritte Anfang Mai ankündigte, machte er sie davon abhängig, wie sich die Infektionen entwickeln. Da sich die Lage seitdem noch weiter entspannt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Lockerungen am Wochenende tatsächlich kommen werden.

Noch mehr Lockerungen?

Über noch weitere Schritte wird bereits diskutiert. Anlass ist die Ankündigung des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke), ab 6. Juni auf landesweite Vorschriften wie Mindestabstände und Kontaktbeschränkungen zu verzichten. Nach heftiger Kritik hat er inzwischen klargestellt, dass die Maskenpflicht bleibt.