Neue Corona-Regeln: Ab Freitag gilt 3G in NRW

Aktuell liegt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in NRW bei 58,8 pro 100.000 Einwohner. Minister Laumann sprach angesichts der neuen Regeln von einem "schönen Tag" und einer "Zeitenwende" . Die Abstands- und Hygieneregeln sollen aber weiterhin gelten. Wer zum Beispiel an Tanzveranstaltungen teilnehmen will, braucht als Nicht-Geimpfter und Nicht-Genesener künftig einen negativen PCR -Test.

Maske ist weiter Pflicht

Auch die Maskenpflicht im Einzelhandel und in Bussen und Bahnen gilt im ganzen Bundesland weiter. Die Impfzentren sollen wie geplant zum 30. September geschlossen werden. In den Arztpraxen und durch Angebote der Kommunen wie Impfbusse sollen die Impfungen weitergehen. Laumann warb dafür, dass sich 12- bis 17-Jährige impfen lassen.

Wer mit einem Vektor-basierten Impfstoff wie Astrazeneca geimpft wurde, kann ab September eine Auffrischungsimpfung mit mRNA -Impfstoffen erhalten. Auch über 80-Jährige sollen eine dritte Impfung bekommen, wenn die Erstimpfung über sechs Monate her ist.

Die neue NRW-Regeln ähneln dem neuen Modell in Baden-Württemberg: Dort gilt bereits seit Montag die 3G-Regel statt Inzidenzstufen. Für Ungeimpfte bedeutet das auch dort eine Testpflicht in vielen Bereichen.