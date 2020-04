Laschet: "Reisende in den Niederlanden unerwünscht"

Rückkehr in " verantwortungsvolle Normalität "

Da sich die Verbreitung des Coronavirus in NRW weiter verlangsamt, stellte Laschet für die Zeit nach Ostern erste Lockerungen der Einschränkungen in Aussicht. Am Dienstag (14.04.2020) würden sich die Ministerpräsidenten aller Bundesländer mit der Kanzlerin dazu beraten.

Ziel sei es, in eine " wachsame, verantwortungsvolle Normalität " zurückzukehren. Dafür werde es " flexible Antworten " geben. So werde man in Kreisen mit einer hohen Infektionsquote künftig wohl anders reagieren als in Regionen mit weniger Infizierten.

Pandemie-Gesetz könnte noch geändert werden

Zum umstrittenen Pandemie-Gesetz, das am Donnerstag vom Landtag beschlossen werden soll, äußerte sich Laschet nur am Rande. Er verwies darauf, dass die Fraktionen derzeit über einen Kompromiss berieten. Eine Kampfabstimmung solle es aber nicht geben. Nur das, was auch die Opposition mittrage, solle auch verabschiedet werden.