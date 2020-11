Laumann informiert Landtag über Impfstoff-Verteilung

Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister von NRW

Bei den rund 400.000 PCR-Tests in NRW in den letzten Wochen seien mittlerweile fast acht Prozent der Menschen positiv getestet worden, sagte Laumann. Das Virus sei damit in der Bevölkerung "weiter verbreitet". Die Krankenhäuser müssten große Belastungen stemmen, so der Minister.

Das Pharma-Unternehmen BioNTech hält das Ziel der Bundesregierung für realistisch, bis zum Sommer nächsten Jahres 70 Prozent der Bürger in Deutschland gegen Covid-19 geimpft zu haben. Der Impfstoff soll in der klinischen Zulassungsstudie einer ersten Auswertung zufolge eine Wirksamkeit von 90 Prozent gezeigt haben.

SPD fordert gerechte Impf-Strategie

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty warnte vor einem "gesellschaftlichen Konflikt" bei der Impf-Strategie. Es müsse dabei gerecht zugehen, sagte Kutschaty. Dies müsse beim Aufbau einer landesweiten Infrastruktur für die Impfungen bedacht werden. Impfungen seien auch kein Allheilmittel.

Zugleich kritisierte Kutschaty, die Landesregierung habe keine Strategie, das Virus "in Schach zu halten". 83 Prozent der Beatmungsplätze in NRW seien bereits belegt. NRW stünden noch schwere Monate im Winter bevor. Er bemängelte, dass Laumann nichts zur Lage an den Schulen gesagt habe und sprach von "Regierungsversagen".

Erneuter deutlicher Anstieg auch in NRW

Laut Robert-Koch-Institut wurden am Mittwoch 180.523 Corona-Infektionen in NRW gezählt. Das sind landesweit 4.572 Fälle mehr als am Vortag. 2.465 positiv getestete Menschen sind bisher in NRW gestorben.

