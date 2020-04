NRW-Epidemie-Gesetz erneut vor Abstimmung

Eine große Mehrheit für das viel diskutierte Epidemie-Gesetz ist längst da. Trotzdem kommt es im Landtag NRW voraussichtlich erst am Dienstag (14.04.2020) zur Schlussabstimmung. Denn die AfD -Fraktion hatte in der zweiten Lesung am Donnerstag (09.04.2020) noch eine dritte beantragt.

Dritte Lesung nicht die Regel

Das ist zwar legitim, aber doch ein wenig ungewöhnlich. Denn in der Regel finden Schlussabstimmungen über Gesetzentwürfe in der zweiten Lesung statt. Eine dritte Lesung sei nur bei Verfassungsänderungen und Haushaltsgesetzen die Regel, informiert der Landtag auf seiner Website.