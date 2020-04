AfD verhindert Verabschiedung von Epidemie-Gesetz

Verhandlungen über Kompromiss

Nach einer Expertenanhörung, in der Juristen auch verfassungsrechtliche Probleme angemeldet hatten, gab es Verhandlungen zwischen den Regierungsfraktionen CDU und FDP sowie SPD und Grünen aus der Opposition. Ziel war ein Kompromiss.

Der wurde am Mittwochabend gefunden, indem das Gesetz an mehreren Stellen entschärft wurde. Einer Verabschiedung am Donnerstag schien somit nichts mehr im Wege zu stehen.