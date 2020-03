Corona treibt Kurzarbeit auf Rekordhoch

Allein in NRW haben wegen der Corona-Pandemie bis zum 27. März rund 96.000 Unternehmen Kurzarbeit beantragt. Die eingegangenen Anträge sollen schnell und unbürokratisch bearbeitet werden, teilte die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag (31.03.2020) in Düsseldorf zu den Anzeigen "auf Rekordniveau" mit.