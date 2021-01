Mehr Schutz für Kita-Beschäftigte gefordert

Mehr Corona-Tests, FFP2 -Masken oder mobile Luftfiltersysteme: Die SPD hat einen ganzen Maßnahmenkatalog vorgeschlagen, um das Personal in Kitas und der Kindertagespflege besser vor dem Coronavirus zu schützen.

Mehr als 150.000 Menschen arbeiten in NRW in Kitas oder der Tagespflege. Anders als Schulen sind Kitas weiterhin geöffnet, nur die Stundenzahl ist für alle reduziert und die Gruppen sind getrennt. Das Familienministerium hat bislang lediglich an die Eltern appelliert, ihre Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. Das funktioniert jedoch nicht überall: Trotz dieses "eingeschränkten Pandemiebetriebs" klagen viele Erzieherinnen und Erzieher weiterhin über volle Kita-Gruppen - mit entsprechendem Risiko für die eigene Gesundheit.