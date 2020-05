Hat die Politik Kinder mit Behinderung vergessen?

"Inklusives Denken völlig weg"

Über diese Kinder berät das Schulministerium mit den Interessenvertretungen von Eltern, Lehrern und Schulträgern. Aus dem Ministerium heißt es, hier stünden kurzfristig noch Klärungen an, sodass der Präsenz-Unterrichtsbetrieb an diese Schulen in der kommenden Woche (11. - 15.05.2020) noch ruhen würde. Bei besagten Klärungen geht es um Rahmenbedingungen und Vorgaben, die eine Wiederaufnahme des Unterrichts ermöglichen könnten.

Bernd Kochanek vom Inklusionsverband "Gemeinsam Leben, gemeinsam Lernen" erwartet eine schnelle Lösung für Kinder mit Behinderung. Vor allem sie müssten in dieser Zeit unterstützt werden: "Inklusives Denken ist völlig weg von der Tagesordnung", sagte Kochanek dem WDR-Magazin Westpol. "Wir hören und erleben, dass wieder nach persönlichen Merkmalen aussortiert wird. Da gehen gerade 40 Jahre Entwicklung den Bach runter."