Stress bei Testbescheinigungen in den Herbstferien

Nele Flüchter ist berufstätig und hat ihre Kinder in den Herbstferien in der Betreuung ihrer Offenen Ganztagsgrundschule ( OGS ) in Düsseldorf. Dort werden sie dreimal in der Woche getestet. Am Montag wollte die Mutter dann mit ihrer Tochter nachmittags auf die Kirmes und bat um eine Bescheinigung über das negative Testergebnis. " Da hieß es, das geht nicht, das machen wir nicht ", erzählt Nele Flüchter ziemlich verärgert. Um auf die Kirmes zu gehen, musste sie also mit ihrer Tochter extra ins Testzentrum fahren.

Wieso gibt es nicht automatisch die Testbescheinigung?

NRW-Schulministerium in Düsseldorf

Voller Ärger rief die Mutter im Schulministerium an. Dort hätte man ihr gesagt, dass es keine Regelung dafür gäbe, man das wohl vergessen hätte. Kinder seien in den letzten Monaten häufig vergessen worden, kritisiert Nele Flüchter. Medienanfragen beantwortet das Schulministerium allerdings ganz anders: Auf Wunsch können Eltern diese Bescheinigungen ausgestellt werden.

Unklarheit zwischen den Ministerien

Im NRW-Gesundheitsministerium wissen allerdings nicht alle davon. Am Mittwoch erklärte ein Sprecher noch, dass diese Bescheinigungen außerhalb der Schule keine Gültigkeit hätten. Fakt ist, dass Schülerinnen und Schüler wegen des engmaschigen Testens während der Unterrichtszeit automatisch als getestet gelten und keine Bescheinigung brauchen. Aber eben in den Herbstferien nicht.