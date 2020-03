Corona: Justiz entlässt Häftlinge aus Gefängnissen

Auch die Justiz in NRW muss auf die Corona-Krise reagieren: Einige Häftlinge kommen für eine Zeit lang frei. Die Ansteckungsgefahr in den Gefängnissen soll reduziert und Platz für Quarantäne geschaffen werden. Das kündigte Justizminister Peter Biesenbach ( CDU ) am Mittwoch (25.03.2020) an.