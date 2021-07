Corona-Inzidenzen steigen - aber sind Verschärfungen nötig?

Regeln in NRW sind an Inzidenzen gekoppelt

Denn noch immer ist es so, dass die Corona-Regeln in NRW eng an die Inzidenzen gekoppelt sind. Die meisten Freiheiten gibt es in der Stufe 0 mit Inzidenzen zwischen 0 und 10. Liegen die Zahlen zwischen 10,1 und 35, gilt Stufe 1. Danach kommt Stufe 2 bis zur Inzidenz von 50 und alles darüber gehört zur Stufe 3. Zwischen den Stufen gibt es ein paar Tage als Übergangsfrist.

Die Stadt Münster ist am Mittwoch von Stufe 0 wieder in Stufe 1 geklettert. Das führt unter anderem dazu, dass auf dem Wochenmarkt die Maskenpflicht gilt und die Zahl der Gäste in Schwimmbädern begrenzt wird. Auch in Düsseldorf bahnt sich eine Hochstufung an.