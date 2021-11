Corona-Infektionen: Gesundheitsämter geraten wieder unter Druck

Nun soll sie also kommen: die Booster-Impfung für alle. Das haben die Gesundheitsminister der Länder am Freitag beschlossen. Doch die großen Impfzentren in NRW sind abgewickelt. Nur 4 Kommunen könnten Impfzentren wieder in Betrieb nehmen. Das hat eine WDR-Umfrage bei allen 53 Kreisen und Kreisfreien Städten ergeben. Von 45 Gesundheitsämtern gab es Antwort an das Magazin Westpol.

Die SPD kritisiert, die Impfzentren seien voreilig geschlossen worden. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erwartet nun, dass vor Ort kleinere "Impfstellen" errichtet werden. Die meisten Kommunen haben dafür zwar Konzepte, aber bisher gibt es in weniger als der Hälfte (44%) solche festen Impfangebote.