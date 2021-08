Corona-Impfung für Kinder: Minister entscheiden über mehr Impf-Angebote

Wenn sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern heute Nachmittag zu einer Videokonferenz zusammenschalten, geht es um ein sensibles Thema: die Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob und wie es ein Impfangebot für die Zwölf- bis 17-Jährigen geben soll. Nun zeichnet sich ein Weg ab.

Impfzentren auch für 12- bis 17-Jährige

Das Bundesgesundheitsministerium hat für die heutigen Gespräche einen Vorschlag gemacht. Das Papier liegt dem ARD -Hauptstadtstudio vor. Demnach soll allen Jugendlichen theoretisch ein Impfangebot gemacht werden. Konkret heißt es: " Es werden nunmehr alle Länder Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten. " Hinzu kommen die bisherigen Impfmöglichkeiten bei Kinder-, Jugend- und Hausärzten.

Das Ziel ist klar: Jugendlichen, die sich impfen lassen wollen, soll es möglichst einfach gemacht werden. Deshalb die Einbeziehung der Impfzentren. Ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt und gegebenenfalls die Zustimmung der Sorgeberechtigten wird es aber weiterhin geben.

NRW hat Impfzentren schon geöffnet

Ob die Ausweitung auf die Impfzentren tatsächlich kommt, entscheiden am Nachmittag die Gesundheitsminister. Für NRW wird sich aber so oder so nichts ändern. Denn schon seit gut einer Woche können in den nordrhein-westfälischen Impfzentren auch Zwölf- bis 17-Jährige geimpft werden. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hatte dafür den Weg frei gemacht.

Und mancherorts werden die Impfungen auch schon angeboten. So kamen am Wochenende rund 200 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren ins Dürener Impfzentrum. Auch im Kreis Borken können Jugendliche ins Impfzentrum kommen.