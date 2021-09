Corona: Impfen ist der Weg in die neue Normalität

Was Corona angeht, wirkt Dänemark wie das gelobte Land. Unser Nachbarland hat die Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben. Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand halten oder Impfnachweise gehören dort der Vergangenheit an. Möglich gemacht hat es eine sehr hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung.

"Ich habe das Gefühl, dass die Dänen viel geschlossener sind, viel solidarischer miteinander umgehen und die Maßnahmen viel besser akzeptiert haben als in Deutschland" , sagte dazu im NDR Sandra Ciesek, Direktorin der Medizinischen Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Möglich gemacht hätte die Rückkehr zu einer neuen Alltags-Normalität in Dänemark eine besonders hohe Impfquote von rund 86 Prozent mit mindestens einer Impfdosis.