Die FDP und die Hotspots: Wie Corona mal wieder die Landesregierung spaltet

Das ist in diesem Fall der NRW-Landtag. Denn anders als in den vergangenen zwei Corona-Jahren ist es nun ausschließlich das Parlament, das darüber entscheidet, ob und wo ein Hotspot eingerichtet wird. Die Landesregierung kann einen Wunsch oder eine Empfehlung abgeben. Doch am Ende entscheiden die Abgeordneten.

FDP könnte Hotspots verhindern

Und da sieht es im Moment so aus, dass die Koalition von CDU und FDP keine Mehrheit hat für Hotspots. Denn vor allem die FDP drängt darauf, dass mit den Corona-Regeln nun Schluss ist. Auf die Frage, was nach dem 2. April sei, sagte Fraktionschef Christof Rasche am Montag dem WDR :

"Dann haben wir die gleiche Aufgabe wie bisher. Wir müssen mit Corona leben und wir müssen das Leben mit Corona organisieren - und nicht gegen Corona. Das wird nicht funktionieren. Wir haben viel zu lange auf Angst gesetzt. Wir müssen den Leuten Hoffnung machen. Wir müssen positiv in die Zukunft schauen. Und ich glaube, das geht." Christof Rasche, FDP-Fraktionschef