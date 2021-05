SPD fordert mehr Corona-Hilfen für Kinder

Die SPD im NRW-Landtag hat gezielte Hilfen für Kinder und Jugendliche gefordert, um die seelischen Belastungen und schulischen Defizite infolge der Corona-Pandemie aufzufangen.

Dafür will die Fraktion kommunale Bildungslotsen einführen. Sie sollen Familien, die Unterstützung brauchen, kontinuierlich zur Seite zu stehen. Darüber hinaus will die SPD Grundschulen zu Familienzentren ausbauen, um auch dort pädagogische und therapeutische Hilfe an einem Ort anbieten zu können, besonders in sozialen Brennpunkten.