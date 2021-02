Kommentar: Ein Jahr und noch immer kaum Infektionsdaten!

Bleiben also die Gesundheitsämter, die Infektionen nachverfolgen und so Licht ins Dunkel des Infektionsgeschehens bringen sollen. Das passiert noch immer in viel zu wenigen Fällen – das zeigt die WDR-Datenrecherche. Einige Ämter können Ansteckungen gut nachverfolgen, andere nicht, wieder andere haben gar nicht geantwortet, mit Verweis auf die aktuelle Arbeitsbelastung.

Wir müssen die Umstellung schaffen - jetzt!

Einheitlich erfasst werden die Infektionswege bis heute nicht. Und noch immer viel zu wenige Gesundheitsämter setzen das zentrale Sormas-System ein –dazu sind sie nicht verpflichtet und eine Umstellung ist aufwändig. Es ist nur so: Diese Daten sind keine nette Dreingabe für Nerds. Sie könnten der Schlüssel sein, mit dem wir rauskommen aus dem Corona-Gefängnis – das haben die bahnbrechenden Erkenntnisse aus Israel in dieser Woche gezeigt.

Es ist Zeit für datenbasierte Politik, und die Umstellung müssen wir jetzt schaffen. Um das Coronavirus in den Griff zu bekommen – und kommende Pandemien.

Stand: 25.02.2021, 11:12