Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) aufgefordert, ein am Samstag in Köln angesetztes Abendessen zum 74. Geburtstag des Landes NRW abzusagen. Kutschaty sprach am Dienstag in Düsseldorf von einem falschen Signal in der Coronakrise. Besser solle das Land 2021 ein Bürgerfest zum 75. Landesjubiläum ausrichten, wenn es bis dahin einen Impfstoff gebe.