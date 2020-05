Innenminister warnt vor extremistischer Unterwanderung der Corona-Proteste

Die Proteste gegen Corona-Auflagen drohen nach Einschätzung von NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) von Extremisten und Verschwörungstheoretikern unterwandert zu werden. "Die allermeisten Menschen sind vernünftig und glauben solchen Quatsch nicht" , erklärte Reul am Donnerstag (14.05.2020) im Innenausschuss des Landtags. Es bestehe aber die Gefahr der Radikalisierung von Kleingruppen und Einzelpersonen.

Reul in "großer Sorge"