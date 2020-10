Wie geht NRW mit den Corona-Beschlüssen um?

Ministerpräsident Armin Laschet schrieb am Donnerstagmorgen lediglich via Twitter, dass die " gemeinsamen und klaren " Regeln für Orte mit hohen Infektionszahlen " dringend notwendig " seien.

Entscheidung erst am Freitag

Laut einem Sprecher der Staatskanzlei werden die Berliner Beschlüsse zunächst ausgewertet. Am Freitag soll das Kabinett beraten. Danach wolle sich Laschet mit Oberbürgermeistern und Landräten austauschen.

Bis dahin gelten die bisherigen Regelungen. Erst wenn eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft tritt, müssen sich die Menschen an die neuen Beschränkungen halten. Die geplante Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr in allen Kommunen, in denen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab, gilt also nicht automatisch ab sofort.