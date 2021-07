Auch dank Corona: Stickstoff-Belastung in NRW unter Grenzwert

Stickstoffdioxidbelastung schon seit Jahren rückläufig

Doch dass die Stickstoffdioxid-Belastung insgesamt rückläufig ist, liegt nicht nur an den Corona-Einschränkungen, sondern auch an den zahlreichen Maßnahmen zur Senkung der Schadstoffkonzentration, die die Städte getroffen haben. "Das ausschlaggebende sind Maßnahmen der Luftreinhalteplanung ", sagt Angelika Notthoff, die beim Landesamt für die Luftqualität zuständig ist, " da hat es viel an Durchfahrtsbeschränkungen, LKW- Verbote und Ähnliches gegeben ."

Mehr Neuwagen mit umweltschonender Technik

Eine weitere Rolle spielt zudem, dass immer mehr Neuwagen mit verbesserter Technik auf den Straßen unterwegs sind, die weniger Abgase ausstoßen. Die Chancen stehen also gut, dass die Grenzwerte auch nach der Pandemie nicht mehr überschritten werden.

Das Landesamt hat auch überprüft, ob Coronaviren in das Trinkwasser geraten können. Das ist aber nicht der Fall. Untersuchungen haben zwar gezeigt, dass Fragmente der Viren im Abwasser landen, diese sind aber nicht infektiös.