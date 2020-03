Coronakrise: Warnungen werden eindringlicher

Es war ein sichtlich berührter Familienminister, der da beim täglichen Briefing der Landesregierung am Mittwoch (18.03.2020) regelrecht in Rage geriet. Zwar appellierte Joachim Stamp (FDP) schon zum wiederholten Mal an die Bevölkerung, jeder müsse jetzt sein " Ego zurücknehmen und Disziplin zeigen" . Doch heute merkte man dem 49-Jährigen an, dass die für alle außergewöhnliche Situation auch Politikern allmählich an die Nerven geht.

Gerichtet war der Appell an die vielen Menschen in NRW , die auch gestern noch allen Anweisungen zum Trotz das schöne Wetter genutzt hatten, um sich in den Städten, am Rheinufer und in Parks in großen Gruppen zu treffen.