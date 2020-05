Corona-Fälle in Flüchtlingsheimen nehmen zu

Zu der mittlerweile geäußerte Forderung, in allen Flüchtlingsunterkünften flächendeckend zu testen, äußerte sich NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag im WDR zurückhaltend: Darüber wolle er gern " noch ein bisschen nachdenken ". Bisherige Erkenntnisse zeigten, dass Tests nur da wirklich Sinn machen würden, "wo auch Fälle auftreten ". Das entspreche den Empfehlungen des RKI.

Sammelunterkünfte seien in Pandemiezeiten generell problematisch, das räumte Laumann ein. Aber: "Wir können auch nicht alle Sammelunterkünfte schließen." Dass es bisher nur " wenige " Corona-Ausbrüche in Flüchtlingsheimen gegeben habe, zeige aber auch, dass die bisherigen Schutzmaßnahmen erfolgreich seien, so Laumann.

St. Augustin ist nicht der Anfang

In der Einrichtung in St. Augustin lebten laut der Bezirksregierung viele junge Menschen und Familien. Die negativ und die positiv Getesteten würden jetzt getrennt voneinander untergebracht, hieß es. Auch die Außenbereiche seien separat, das Essen werde ausschließlich auf den Zimmern eingenommen. Um die Belegung zu reduzieren und mehr Platz zu schaffen, seien bereits 61 negativ getestete Bewohner in andere Unterkünfte verlegt worden - darunter die Jugendherberge Bonn und eine Flüchtlingsunterkunft in Schleiden. Sie seien dort nun in Quarantäne.

Auch in anderen Flüchtlingsheimen NRWs gab es bereits Coronainfektionen, die sich dort sehr schnell ausbreiten. So wurden in Euskirchen mehr als 50 von insgesamt 220 Bewohnern positiv getestet, in Mettmann bei Düsseldorf kam es in einem Flüchtlingsheim zu mehr als 30 Infektionen. In Marl waren in einem Haus Flüchtlinge und Sicherheitspersonal betroffen.