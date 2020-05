Ärzte warnen vor verschleppten Untersuchungen

Ärztefunktionäre haben davor gewarnt, in der Corona-Pandemie wichtige Untersuchungen und Behandlungen zu verschleppen. Die Arztpraxen und Ambulanzen in Nordrhein-Westfalen können aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigungen trotz Corona zum Regelbetrieb zurückkehren.

Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen, die teils zum Erliegen gekommen waren, weil Patienten zuhause bleiben, sollen wieder auf ein normales Maß zurückgefahren werden, sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, am Montag (11.05.2020) in Düsseldorf. Notwendige Termine sollten jetzt vereinbart werden. "Sie müssen keine Angst vor Infektionen haben" , so der Ärztefunktionär.