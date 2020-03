Abiturprüfungen sollen trotz Corona stattfinden

Wann die ersten Klausuren geschrieben werden sollen, ist aber noch unklar. Bis Freitag will das Schulministerium einen Zeitplan für die Prüfungen erarbeiten. Laut dem ursprünglichen Plan soll es am 21. April los gehen.

Gebauer sagte: " Entscheidend ist, dass dieser Jahrgang sich darauf verlassen kann, dass ihm keine Nachteile entstehen. " Deshalb hätten sich die Bundesländer auch darauf verständigt, dass sie alle Abi-Abschlüsse anerkennen werden - unabhängig davon, wie sie zustandegekommen sind.

Länder waren sich uneins

In den vergangenen Tagen hatten sich in der Frage, wie und ob die Prüfungen stattfinden sollen, mehrere Bundesländer unterschiedlich positioniert. Während Hessen und Rheinland-Pfalz für ein Festhalten an den Klausuren plädierten, zogen andere Länder eine Verschiebung in Betracht. Schleswig-Holstein brachte sogar einen Ausfall der Prüfungen ins Spiel.

Video starten, abbrechen mit Escape Abitur in Zeiten des Coronavirus. WDR aktuell. . Verfügbar bis 01.04.2020. WDR. Von Bernd Neuhaus.

Stand: 25.03.2020, 15:50