Brauchen NRW-Schulen wieder eine komplette Maskenpflicht?

Elternverein NRW für Beibehaltung der Maskenregeln

Ganz anders sieht es hingegen der Elternverein NRW. Die Landesvorsitzende Andrea Heck plädierte am Montag im Gespräch mit dem WDR für eine Beibehaltung der Lockerungen. Auch wenn ihre Mitglieder in der Frage gespalten seien: Die einen freuten sich, dass die Kinder am Platz keine Maske tragen müssen, die anderen seien besorgt angesichts der Infektionszahlen. Heck verwies auf Beispiele, in denen sich die Schulleitung mit den Eltern darauf geeinigt habe, dass die Kinder trotzdem auch am Platz weiterhin Masken tragen. Darum plädiert Heck dafür, "dass wir flexibel bleiben, dass wir wachsam bleiben ". Und sie fordert Luftfilter, die gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sinnvoll sein könnten.

Gebauer verteidigte Masken-Entscheidung

Nach Ansicht von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) sind die Schulen im Land " sichere Orte ", wie sie in einer lebhaften Debatte am Freitag im NRW-Landtag sagte. Dort verteidigte sie ihre Entscheidung, die Maskenpflicht am Sitzplatz in den Klassenräumen aufzuheben.