Jonas ist 15 Jahre und sein Bruder ist verschwunden. Der 18-jährige Leon hatte sich stark verändert, im Netz hat er Anschluss an die "Neue Rechte" gefunden. Immer weiter driftet er in den Rechtsradikalismus ab. An dieser Stelle übernimmt der Spieler das Ruder und schlüpft in Jonas' Rolle.

Mehr und mehr lernt der Spieler die Schritte kennen, wie sich Leon radikalisiert. Am Ende soll der Weg raus aus der Szene stehen. Das ist das Ziel von "Leons Identität". Es ist ein Abenteuer-Spiel und gehört damit zu einem Genre, das so alt ist wie die Geschichte der Videospiele. Das Innenministerium hat es gemeinsam mit dem Verfassungsschutz entwickeln lassen.

Das Internet als "Radikalisierungsmaschine"

Man wolle in der Präventionsarbeit dahin gehen, wo die Radikalisierung passiert: Ins Netz, das Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung als "Radikalisierungsmaschine" bezeichnet. Der neben ihm sitzende Burkhard Freier, Chef des NRW-Verfassungsschutzes, nickt, als Reul das sagt.