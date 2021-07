"Cold Cases": Erfahrene Spürnasen zur Mordermittlung gesucht

Fast 24 Jahre ist es her, dass die damals 20-jährige Cindy Koch in Oberhausen tot in ihrer Wohnung gefunden wurde - mit Spuren schwerer Verletzungen. Die Polizei fand heraus, dass sie am Abend zuvor mit einem Mann aus der Disko nach Hause gekommen war.

Doch die Ermittler kamen diesem Unbekannten nie auf die Spur. Was in der Nacht geschah, blieb ein Mysterium, der Mordfall Cindy Koch ist bis heute ungelöst.

"Aktenzeichen XY...ungelöst"

Der Mörder von Cindy Koch ist bis heute unbekannt

Die Akten zu 1.160 solcher ungeklärten Mordfälle schlummern in den Archiven der Polizei in NRW. Fast 500 davon liegen mehr als 30 Jahre zurück. Findet die Polizei keine Spur zu einem Täter, dann schließen die Ermittler die Akte erst einmal. " Cold Cases " nennen Ermittler solche Fälle. Eigentlich sollen diese Akten immer mal wieder hervorgeholt werden.

So wurde auch der Fall Cindy kürzlich noch einmal aufgerollt. Die damals sichergestellten Spuren wurden mit neuester Technik untersucht. Dabei konnte auch die DNA des mutmaßlichen Täters analysiert werden. In der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" fragten Ermittler im Juli nach neuen Hinweisen.