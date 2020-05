Lockerungen nun auch im Kreis Coesfeld

Ende der Kontaktbeschränkungen in Sicht: Die Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise können ab nächster Woche auch im Kreis Coesfeld gelockert werden. Das teilte NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) am Freitag (15.05.2020) mit.

Die Allgemeinverfügung des Kreises Coesfeld zum Schutz vor einer Ausbreitung der Covid-19-Epidemie werde nicht verlängert, so Laumann. Diese Verfügung sieht gesonderte Schutzmaßnahmen bis einschließlich Montag (18.05.2020) vor.

Laumann: "Lokales Ausbruchsgeschehen"