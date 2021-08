Laschet und Reul wollen weiter gegen Clans vorgehen

Ministerpräsident Armin Laschet und Innenminister Herbert Reul (beide CDU ) haben eine positive Zwischenbilanz der Polizeiermittlungen gegen sogenannte " Clankriminalität" gezogen. Bei der Vorstellung eines aktuellen Lagebilds sagte Laschet am Montag in Essen, das Verbrechen in Nordrhein-Westfalen befinde sich auf dem Rückzug. Laschet und Reul tauschten sich dabei mit Vertretern der "Sicherheitskooperation Ruhr" (Siko Ruhr) aus.