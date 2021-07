Wann hat wer gewarnt? - Eine Rekonstruktion

Donnerstag (15.07.2021)

Ministerpräsident Laschet mit dem Hagener Oberbürgermeister Schulz

In Wuppertal heulen in der Nacht zum Donnerstag die Sirenen. Anderswo bleibt es still - ob die Sirenen nicht aktiviert werden oder sie schlicht fehlen, muss jetzt untersucht werden. Ministerpräsident Laschet ist erstmals im Krisengebiet unterwegs - und lobt in Hagen die Verantwortlichen. " Als noch die Sonne schien und niemand erahnen konnte, dass so etwas passieren konnte, hat man hier die Vorbereitungen für den Krisenstab gefällt. Damit konnte eine größere Katastrophe verhindert werden. " Beim Land hingegen gibt es keinen Krisenstab, die Koordinierung liegt im NRW-Innenministerium.

Freitag (16.07.2021)

Immer mehr Orte sind betroffen. Am Freitag reißt das Wasser Häuser in Erftstadt-Blessem in die Tiefe. Der Ort war evakuiert - doch nicht alle Bewohner hatten sich daran gehalten.

Montag (19.07.2021)

Es sei den Behörden offenbar nicht gelungen, allen den Ernst der Situation deutlich zu machen, gesteht NRW-Innenminister Reul ein. " Ich glaube, die Befindlichkeit bei uns ist, wir leben in einer Super-Welt. Katastrophen finden woanders statt, die gucken wir uns im Fernsehen an. Ich glaube, das ist das Problem. "

47 Tote zählt NRW mittlerweile - obwohl es früh Warnungen vor dem Unwetter gab. Die Abläufe beim Katastrophenschutz müssen nun genau analysiert werden.