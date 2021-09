Wen Laschet aus NRW in sein Team holt - und wen nicht

Neumann schloss Innenminister-Posten nicht aus

Neumann ist ein alter Bekannter Laschets aus NRW. Gut drei Wochen vor der Landtagswahl 2017 hatte Laschet den Direktor des "International Centre for the Study of Radicalisation" am King’s College London als seinen Experten im Kampf gegen islamistischen Terrorismus vorgestellt. Dass er bei einem CDU-Wahlsieg Innenminister werden könnte, schloss Neumann damals nicht aus: "Grundsätzlich theoretisch bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen."