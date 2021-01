Armin Laschet: Der Keine-Experimente-Kandidat

Armin Laschet hat im Kandidatenrennen einen klaren Startvorteil: Als Ministerpräsident in NRW ist er täglich in den Medien und dauerpräsent in Nachrichtensendungen und Talkshows. Das ist seine Chance, aber zugleich natürlich auch sein Risiko: Kann er Kanzler?

Bei Friedrich Merz, der seit 15 Jahren immer nur vom Spielfeldrand aus kommentiert und Norbert Röttgen, der vorzugsweise in weltpolitischen Gedankenwelten unterwegs ist, ist das schwer zu beurteilen.