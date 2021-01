CDU-Kandidaten Laschet, Merz und Röttgen: Die drei Männer aus NRW

Mit seiner Kandidatur hat er viele überrascht, aber eines hat er schon jetzt erreicht: Er ist in aller Munde, niemand in der Union bezweifelt, dass "der Norbert" auch nach dem Parteitag eine Rolle in der CDU spielen wird. Alles an ihm ist geschliffen und bundesweit fliegen ihm mittlerweile mehr Herzen zu als anfangs zu erwarten war.

Nur im eigenen Landesverband, da sieht das etwas anders aus. Nicht vergessen haben viele die bittere Wahlniederlage, die der gelernte Rechtsanwalt seiner Partei bei der vorgezogenen Landtagswahl 2012 eintrug. Er brachte gar die Kunst fertig, das eigene Lager zu demobilisieren. Seine beharrliche Weigerung, sich für den Fall der Niederlage mit der Rolle des Oppositionsführers zu bescheiden, trug im Kritik und Spott ein. Dabei haben sie alle auf ihn eingeredet, genutzt hat es nichts.

Unbelehrbar ist deswegen ein Adjektiv, das seitdem nicht mehr von seiner Seite weicht. Egal, wie die Wahl am Samstag ausgeht, dass ein smarter, eloquenter und kundiger Mann wie Röttgen in der bundesdeutschen Politik einen Platz haben sollte, dürfte nur noch der politische Gegner bezweifeln.

Aus dem äußersten Westen: Armin Laschet

Dass Armin Laschet häufig unterschätzt wurde in seiner politischen Karriere, ist inzwischen fast ein Allgemeinplatz. Das mag an Äußerlichkeiten liegen, seiner mitunter fröhlichen Art etwa, dem verschmitzten Lächeln, seiner rheinischen Art zu sprechen („Januwar“). Wie er gestikuliert, sich bewegt - gravitätisch wirkt das alles nicht. Eher normal, unscheinbar, manchmal auch unbeholfen.

Doch das ist nur die eine Seite. Wer Armin Laschet näher kennt, sieht auch seine Stärken. Der Aachener ist gleichermaßen traditionsbewusst wie anschlussfähig. Er ist nicht dogmatisch, kann zuhören, Argumente und Stimmungen aufnehmen. Dabei hat er politische Überzeugungen, die er eben nicht wechselt, wie andere die Unterhemden. Und er hat ein stattliches Netzwerk in der Partei aufgebaut.

Laschet ist Katholik, er ist Europäer, er ist liberal und weltoffen. Dass er in der Partei ist, in der einst auch Konrad Adenauer und Helmut Kohl waren, scheint ihn jedes Mal, wenn er es ausspricht (und das tut er nicht selten), mit Stolz zu erfüllen. Geschichte, politische Symbolik, patriotisches Pathos, dafür hat er einen Faible. Und auch, wenn beim Regieren in NRW mal was daneben geht, seine Freude am Amt scheint das nicht zu schmälern.