Es ist die einzige Veranstaltung dieser Art in NRW . Wegen des großen Andrangs musste die Partei die Konferenz in die Düsseldorfer Messehallen verlegen. NRW ist für die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden am 7. Dezember von besonderer Bedeutung. 296 der 1.001 Delegierten des Parteitages kommen aus NRW.

Migration stand bislang im Mittelpunkt

Spannend wird sein, welche Schwerpunkte die drei Kandidaten setzen. Bislang stand vor allem das Thema Migration im Mittelpunkt. Zuletzt hatte Friedrich Merz mit Äußerungen zum Asylrecht für Widerspruch in der Partei gesorgt.