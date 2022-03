CDU stellt Programm zur Landtagswahl vor

Kein Landesparteitag

Die CDU in NRW hatte sich wegen der Corona-Pandemie gegen einen Landesparteitag zum Wahlprogramm ausgesprochen. Darum wird das Programm am Samstag vom Landesvorstand beschlossen - und anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle "Kreisvorsitzenden und weitere Amts- und Mandatsträger des Landesverbands" seien in die Beratungen des Vorstands eingebunden, so ein Sprecher der Landespartei.