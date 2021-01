Norbert Röttgen: Smart, eloquent, eigensinnig

"Deutschlands beste Jahre kommen noch", behauptete Norbert Röttgen 2009. Damals veröffentlichte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter diesem Titel ein Buch. Daraus sollte Optimismus sprechen. "Warum wir keine Angst vor der Zukunft haben müssen", war der Untertitel.

So sieht sich der 55jährige Jurist bis heute: mutig, zukunftsoffen, tatkräftig. Aber das Buch sollte auch zeigen: Seht her, hier ist einer, der es in der Politik der Bundesrepublik noch zu etwas bringen wird. An Ehrgeiz und Selbstbewusstsein hat es dem Katholiken aus Meckenheim nie gemangelt.

Sicherheitspolitiker

Seit 1982 ist Röttgen CDU-Mitglied, in den 90er Jahren war er Landesvorsitzender der Nachwuchsorganisation Junge Union. Bei der Wahl 1994 griff er erstmals nach einem Mandat für den Deutschen Bundestag, das er 1998 – Helmut Kohl wurde abgewählt – gegen den Trend behaupten konnte.

Nach acht Jahren im Parlament bestand er bei der Wahl 2002 zusätzlich zu seinem Direktmandat im Wahlkreis Rhein-Sieg II auch auf einem sicheren Listenplatz. Eigene Interessen vor Parteiinteressen? Netz und doppelter Boden? Die Lokalpresse sprach seinerzeit von parteiinternem Missfallen.

Eigener Kopf

Norbert Röttgen hat seinen eigenen Kopf. Das zeigte sich auch 2006, da war er bereits parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag. Der Politiker ließ seine verblüfften Kollegen wissen, dass er als Fraktionsgeschäftsführer auf den lukrativen Posten des Hauptgeschäftsführers des BDI (Bund der Deutschen Industrie) wechseln wollte. Sein Bundestagsmandat wollte er aber auch als Cheflobbyist der deutschen Wirtschaft behalten. Die Empörung war groß, am Ende entschied sich Röttgen dann doch für die Politik, BDI-Chef Jürgen Thumann musste sich jemand anderen suchen.

Umweltminister und Karrierepläne

Röttgen machte gleichwohl Karriere. Im Herbst 2009 rückte er als Nachfolger von Sigmar Gabriel (SPD) an die Spitze des Bundesumweltministeriums. Und nach der verlorenen Landtagswahl 2010, als die CDU einen Nachfolger für Landeschef Jürgen Rüttgers suchte, war es Röttgen, der sich mit Armin Laschet ein Duell lieferte. Röttgen gewann die Mitgliederbefragung, vermutlich auch, weil er in den vorausgegangenen Diskussionsrunden rhetorisch punkten konnte.