So sehr sich die Union nun für den digitalen Parteitag auf die Schulter klopft: Manch einem wird aufgegangen sein, dass dieses Format für eine demokratische Partei kein erstrebenswerter Normalzustand sein sollte.

Vertraute von Jens Spahn übrigens dürften wohl hoffen, dass auch der ambitionierte Gesundheitsminister aus seiner Bekanntschaft mit den Tücken des Online-Formats die richtigen Schlüsse zieht. Dass er die Fragerunde für einen Laschet-Werbeblock nutzte, hat jedenfalls in Teilen der Partei für „blankes Entsetzen“ gesorgt.

Das Kraftwerk der Bundespartei

Der Landesverband NRW ist nun auf dem Höhepunkt seines Einflusses in der CDU. Aus dem Westen kommen jetzt der Vorsitzende, ein Stellvertreter, zwei Präsidiumsmitglieder, der Generalsekretär, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, zwei Bundesminister und weitere hochrangige Mitglieder der Bundesregierung.

Das hat es so noch nicht gegeben und die CDU NRW ist das Kraftwerk der Bundespartei. Sie trägt damit aber auch eine besondere Verantwortung für das politische Gelingen in der Zeit nach Angela Merkel. Den weitsichtigeren unter den führenden Vertretern der Partei an Rhein und Ruhr ist das schon seit längerem klar.

Spagat zwischen Düsseldorf und Berlin

Niemand kann zeitgleich an zwei Orten sein. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Spagat zwischen Regierungsverantwortung in Düsseldorf und Parteiarbeit in Berlin gelingt. Dabei könnte helfen, dass es in der Hauptstadt eine funktionierende Regierung mit einer Kanzlerin gibt. Und helfen könnte auch, dass Armin Laschet sich nun nicht um jeden Preis als neuer Parteichef auf der Berliner Bühne profilieren muss, dafür hat er Düsseldorf und das größte Bundesland. Und hier wartet, so viel ist gewiss, weiterhin eine Menge Arbeit.