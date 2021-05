Wann wird Laschets Nachfolge in NRW geregelt?

Die CDU in Nordrhein-Westfalen kommt nicht zur Ruhe. Nachdem sich die Partei monatelang (und quälend) um die Fragen gedreht hat, wer Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat werden soll, wollte sich die Union endlich und geschlossen dem Bundestagswahlkampf widmen.

Einige Fragen geklärt, andere offen

Laschet geht nach Berlin - und wer folgt in NRW?

Nun also ist klar, wer die Partei im Bund führt (Armin Laschet), wer Kanzlerkandidat wird (Armin Laschet) und wer nach der Bundestagswahl NICHT nach NRW zurückkehrt (Armin Laschet). Wer aber übernimmt künftig den CDU-Landesvorsitz? Wer das Amt des Ministerpräsidenten? Und wann sollen diese Fragen beantwortet werden: vor oder erst nach der Bundestagswahl?

Parteitag der NRW-CDU entscheidet über Führung

Eigentlich wollte Laschet sein Amt als Landesvorsitzender schon kurz nach seiner Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden abgeben. Doch Corona ließ einen Präsenzparteitag damals nicht zu. Schon im letzten Jahr musste der Parteitag coronabedingt entfallen. In diesem Sommer nun sollte er nachgeholt werden.

Wann sollen die Nachfolger gewählt werden?

Doch in der NRW - CDU ist mittlerweile eine Debatte um den Termin des Parteitags und um die künftige Führung entbrannt. Laschet selber hatte gegenüber der FAZ bereits betont, dass er seinen künftigen Platz nicht in NRW , sondern in Berlin sieht.